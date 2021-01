A jovem atriz Madalena Aragão, de apenas 15 anos, viveu nos últimos dias uma perda dolorosa. A avó de Madalena morreu há uma semana vítima da Covid-19. E foi precisamente esta perda que levou a atriz a usar a sua página oficial de Instagram para lavada em lágrimas ler um texto que escreveu sobre os tempos difíceis que estamos a viver.

"Faz hoje uma semana, a avozinha a quem nem eu, nem as minhas irmãs, nem a minha mãe, as minhas tias e os meus tios abraçavam desde março. Mas nós estamos cá todos e podemos chorar no colo uns dos outros, só que ela morreu sozinha, sem os nossos mimos, sem o nosso toque, sem o nosso beijo, sem as nossas mãos nas mãos dela, sem lhe limparmos as lágrimas do medo e da solidão de estar a morrer sozinha", começa por dizer Madalena entre muitas lágrimas.

Madalena tem duas irmãs ligadas à medicina, uma delas começou o curso este ano a outra já o terminou e está por isso a trabalhar num hospital. "Diariamente assistimos à angustia e desespero da minha irmã Maria que quando vem a casa conta-nos histórias do senhor Aníbal ou da dona Amélia que faleceram porque não conseguiram ser acudidos a tempo. Conta-nos histórias de médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar que choram por não conseguirem salvar vidas que podiam ser salvas até facilmente noutras circunstancias e que não o são agora por impossibilidades", conta a jovem atriz, que neste vídeo impactante reforça o apelo para que todos cumpram o confinamento e cumpram as medidas de prevenção que podem ajudar a travar a pandemia.

"Isto está a acontecer aqui, nas nossas vidas, não é um filme, não é uma série…", reforça Madalena Aragão.

Veja abaixo o vídeo completo:

