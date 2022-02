Depois de ter partilhado pela primeira vez uma fotografia com o rosto do filho, Sandra Silva resolveu dar a conhecer aquele que é no seu caso o lado mais real da maternidade.

Cinco dias depois de ter dado à luz, a atriz, de 25 anos, fotografou-se diante do espelho de forma a mostrar como esta atualmente o seu corpo.

"Maternidade real", realça Sandra ao partilhar a imagem, disponível na galeria.

Vasco, o primeiro filho da atriz de 'Morangos Com Açúcar', nasce da relação com João Borges.

