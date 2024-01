Sandrina Pratas não ficou indiferente a uma mensagem que viu nas redes sociais onde uma internauta dizia que ia "abandonar a filha".

"Isto anda tudo passado. Alguém tem que ajudar esta pessoa. Um filho não é um boneco. Um anjinho de Deus. Eu dava tudo para ficar com ela", comentou a ex-concorrente do 'Big Brother'.



Perante a sua reação à publicação, Sandrina acabou por ser criticada por ter deixado a filha com a avó na noite da passagem de ano.

"Não sou de criticar, mas desculpa Sandrina... Davas tudo para ficar com a filha desta senhora, mas na primeira passagem de ano da tua filha, preferiste passar longe dela. Não me faz muito sentido. Mas tu saberás. Um bom ano para ti e para os teus", disse uma seguidora. Comentário que não ficou sem resposta.

"Mas anda tudo doido? Que comparação. Eu abandonei a minha filha só porque fui divertir-me com o meu marido e deixei a minha filha com a pessoa que mais confio na vida, a [minha] mãe?", reagiu Sandrina.



De recordar que a ex-concorrente do 'Big Brother' foi mãe da pequena Ariel em julho do ano passado, fruto do noivado com Lucas Santos.

