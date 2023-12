Numa altura em que o grupo de concorrentes do 'Big Brother - Desafio Final' ainda não é conhecido, os espectadores especulam sobre quem irá entrar no programa e chegam mesmo a enviar mensagens a alguns ex-participantes para saberem se estes farão parte.

É isso que tem acontecido com Sandrina Pratas, a ex-concorrente da edição de 2021 que esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, dirigiu uma story no Instagram a quem acha que ela irá entrar de novo no reality show.

"Por amor de Deus. Podem parar de mandar mensagens por causa do 'Big Brother'. Acham que eu ia com a minha filha pequena para uma casa fechada? Podem parar de perguntar se eu vou!", atirou Sandrina, algo indignada. Veja abaixo.



© Instagram/Sandrina Pratas

