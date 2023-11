As gémeas Olsen, como são conhecidas do grande público, não gostam de ser tratadas dessa forma.

As irmãs, hoje com 37 anos, trabalham juntas desde que eram crianças, tendo sido estrelas da sitcom 'Full House' e participado em filmes como dupla, antes de fundarem a sua própria empresa de moda, 'The Row'.

Recentemente, em entrevista ao Financial Times, Mary-Kate afirmou que nenhuma das duas gosta do rótulo que receberam desde que eram estrelas infantis e que se manteve até à atualidade.

"Existem certas palavras, como referirem-se a mim e à minha irmã como 'as gémeas Olsen' ou 'as gémeas' ou 'as meninas'. Temos 37 anos. Tivemos vidas muito interessantes. Trabalhamos juntas. Somos parceiras de negócios. Somos irmãs", começou por dizer.

"Acho que é a primeira coisa que vem à mente. Quantas pessoas são chamadas de 'as miúdas' quando têm um projeto e já são adultas?", questionou ainda.

