É já a partir do próximo dia 30 de novembro que Paul McCartney inicia uma digressão pelo Brasil, tendo seis espetáculos marcados. A imprensa deste país já prepara a receção ao cantor e desfez a curiosidade dos fãs ao revelar as exigências feitas pelo próprio.

Segundo a revista Quem, McCartney começou por solicitar que nenhum do mobiliário que será deixado nos seus quartos tenha tecido feito com pele de animal. Para além disso, sublinhou que deseja estar instalado num espaço com cores neutras, onde a cor branca seja evitada.

O artista quer ainda várias plantas verdes e flores coloridas, bem como 25 toalhas de mão de cor preta.

Paul McCartney irá passar por Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. A digressão termina a 16 de dezembro.

