Foi no seu podcast intitulado 'Life In Lyrics' que Paul McCartney fez algumas reflexões sobre o antigo colega John Lennon, que morreu a 8 de dezembro de 1980.

Para além de ter recordado que os Beatles "não gostavam particularmente" do facto de John Lennon levar a mulher, Yoko Ono, para o estúdio de gravação, McCartney sublinhou também algo em que o músico pensava com frequência.

"Lembro-me de ele me dizer: 'Paul, estou preocupado em saber como as pessoas se vão lembrar de mim quando eu morrer'. Eu fiquei um pouco surpreendido", relatou Paul McCartney, tendo revelado a resposta que sempre deu ao colega. "As pessoas vão lembrar-se de como foste ótimo", dizia.

"Eu era como o mentor dele. Muitas vezes tive que lhe dizer 'meu filho, tu és excelente, não te preocupes', e ele aceitava. Isso fazia com que ele se sentisse melhor", disse ainda McCartney.

Vale lembrar que John Lennon foi morto a tiro por um homem que, em tempos, havia sido fã dos Beatles.

