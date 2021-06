Num trailer do seu novo documentário, Mary J. Blige confessou que houve um momento na sua vida em que estava "deprimida e não queria viver mais". Tal aconteceu em 1994, enquanto gravava o álbum 'My Life'.

'Mary J. Blige: My Life', que irá ser transmitido na Amazon Prime, descreve a ascensão da lenda do R&B à fama.

"A maior parte do tempo estava deprimida e não queria viver. Tinha isto tudo dentro de mim e estava capaz de cantar e de o escrever, não sabia se havia muitas pessoas que se sentiam da mesma forma", revela a celebridade.

No mesmo âmbito, a artista recordou o seu crescimento no Bronx. "A única coisa que nos mantinha equilibrados era a música. Ela salva-te. No bairro em que vivia, era como se fosse uma prisão. Havia muitas coisas erradas. Precisava de sair", nota.

O documentário poderá ser visto a partir do dia 25 de junho.

