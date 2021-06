Angelina Jolie não ficou nada satisfeita com a decisão tomada em tribunal relativamente ao acordo de custódia dos seis filhos - que teve em comum com Brad Pitt.

Uma fonte da revista Us Weekly revelou que a atriz, de 45 anos, está "profundamente desapontada" depois do juiz Judge John Ouderkirk ter decidido a favor do ex-marido este mês.

"Faltou credibilidade ao testemunho da Angelina", disse a referida fonte. "A decisão foi tomada com base em testemunhos extensos de pessoas que passaram tempo com as crianças e por profissionais muito respeitados", acrescentou.

"Ela nunca o irá perdoar", completou, notando que Jolie ainda não desistiu do processo.

Note-se que o casal ficou noivo em 2012, casando dois anos depois. Em 2016 separaram-se, iniciando desta forma um longo processo de divórcio. Em comum têm seis filhos: Maddox, de 19 anos, Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 15, e os gémeos Knox e Vivienne, de 12.

Leia Também: Brad Pitt "chateado" por Angelina Jolie recorrer de decisão do tribunal

Leia Também: Brad Pitt ganha processo de custódia em tribunal contra Angelina Jolie