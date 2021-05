Brad Pitt e Angelina Jolie irão continuar com a batalha em tribunal por causa da custódia dos seis filhos, apesar de já ter sido tomada uma decisão sobre o caso esta semana.

Conforme foi noticiado, Pitt ficou com a guarda partilhada dos filhos, contudo, a decisão não agradou a Jolie, que pretende recorrer da mesma.

Ora, o jornal britânico Daily Mirror revela agora que Brad "ficou chateado" com esta atitude da ex-mulher, ainda mais sabendo que a única coisa que pretende é ficar com as crianças.

Recorde-se que em novembro do ano passado, o ator de Hollywood chegou a ser impedido de ver os filhos por Angelina tendo em conta a discussão que este teve com Maddox, de 18 anos, durante uma viagem de avião.

Agora, resta esperar para ver qual será a próxima decisão do juiz.

