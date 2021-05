Brad Pitt conseguiu ganhar a custódia partilhada dos filhos numa batalha em tribunal contra Angelina Jolie, que já dura desde 2016, adianta o Page Six.

O ator, de 57 anos, conseguiu ver reconhecido pelo juiz o direito a ter a mesma influência na educação dos seis filhos. Contudo, uma fonte da publicação notou que esta foi uma "decisão provisória", pelo que a artista deverá continuar com o processo.

Para chegar a este momento foram ouvidas testemunhas, incluindo o serviço de proteção de menores que falou com cada um dos filhos do casal.

"Houve uma mudança significativa no acordo da custódia baseada numa decisão extremamente detalhada do juiz", referiu uma outra fonte. "O Brad apenas está a tentar ter mais tempo com os filhos - e é claro que a Angelina fez tudo o que podia para impedir isso", acrescenta.

Recorde-se que Angelina Jolie e Brad Pitt são pais de Pax, de 17 anos, Zahara, de 16, Shiloh, de 14, Maddox, de 19 e ainda dos gémeos Vivienne e Knox, de 12.

