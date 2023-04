Martin Lawrence esteve à conversa com o Extra e acabou por falar em Jamie Foxx, que está numa fase menos boa de saúde, pois sofreu recentemente uma "complicação médica".

"Ouvi dizer que ele está melhor... Todas as noites, as minhas orações vão para ele e apenas desejo o melhor. É um dos melhores que conseguimos em Hollywood", disse Martin Lawrence ao referir-se ao colega e amigo.

"Não apenas um dos melhores artistas, mas uma boa pessoa", acrescentou depois.

A People refere que o ator, de 55 anos, continua a receber cuidados médicos, mas está a melhorar de dia para dia.

Entretanto, as filmagens de 'Back in Action', filme do qual integra o elenco, regressaram com Cameron Diaz a trabalhar com um duplo de Jamie Foxx.

