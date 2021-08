Juntos há três anos, Marta Melro e Paulo Vintém dão provas da sua cumplicidade constantes vezes através das redes sociais. Contudo, este sábado, a atriz quis também dar a conhecer o lado mais real da relação através de uma animada partilha.

Em tom de brincadeira, a atriz contou aos seguidores o que a faz discutir com o companheiro.

"Gostamos muito um do outro, menos quando estamos com fome, com sono ou discutimos organização, aí viramos dois demónios (ele acrescentará a minha TPM a essa lista mas acho melhor não discutirmos esse assunto... estou com Tensão Pré-Menstrual)", escreveu na legenda de uma sequência de imagens do casal.

As fotografias foram registadas na recente viagem que Marta e Paulo fizeram às Maldivas.

Leia Também: Marta Melro regressa à ficção para a 2.ª temporada de 'Festa é Festa'