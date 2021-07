Marta Melro e Paulo Vintém fugiram do 'verão tímido' português e rumaram a um destino de sol e águas cristalinas para uns dias românticos a dois.

O casal aterrou este sábado, 3 de julho, nas Maldivas e já foram partilhadas as primeuras imagens das férias.

"Cansados da viagem e, no meu caso, sem pregar olho mas que importa isso agora?Agora é só respirar fundo com o som do mar como banda sonora. Depois de repor os sonos mostramos a aventura até cá", disse Marta Melro na legenda de um vídeo publicado na sua página de Instagram

Veja abaixo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? ????? (@martamelroblackbird)

