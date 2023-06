São muitas as figuras públicas que aproveitam as comunidades que têm nas redes sociais para fazer um dinheiro extra através de campanhas publicitárias nestas plataformas. Contudo, conforme destacou Marta Melro, os seguidores estão longe de imaginar o trabalho que criar campanhas deste género dá.

Por isso, a artista decidiu mostrar os bastidores de um projeto publicitário, referindo:

"Estava a filmar a campanha de uns produtos espetaculares e, como sempre, costumo fazer estas coisas sozinha e sem produção, porque é a minha maneira de fazer as coisas. Mas vocês não têm noção das figurinhas que fazemos sozinhas com a câmara num tripé. Quando a campanha sair, lembrem-se disso e vai dar-vos vontade de rir".

Poderá ver o vídeo do momento na galeria.

Note-se que, recentemente, a atriz foi notícia após ter emitido um comunicado público no qual revelava que a relação com Paulo Vintém, com quem tem uma filha em comum, Aurora, tinha chegado ao fim.

