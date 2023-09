Marta Melro recorreu ao Instagram esta segunda-feira, dia 25 de setembro, para fazer um longo desabafo.

A atriz falou sobre uma notícia de um professor que ficou colocado a 430 quilómetros de casa, o que o leva a ter de dormir no carro, condições que deixaram Marta verdadeiramente indignada, como deixou claro.

"Há pouco tempo a minha mãe encontrou este bilhete [que poderá ver na imagem abaixo] que uma professora escreveu para mim no final do ano. Uma entre vários professores mágicos que tive o privilégio de ter. Foi minha professora de escola primária e era há mais de 30 anos, já uma visionária da educação. Marcou todos os que com ela se cruzaram, não tenho dúvidas. A mim marcou-me para a vida. Que sorte a nossa", começou por dizer.

"Questiono-me se a minha filha, da maneira que as coisas estão, poderá algum dia ainda encontrar alguém assim. Encontrei nas escolas onde estive (curiosamente públicas) professores que tocaram a vida dos alunos de uma forma, que sei que transformou as pessoas que nos poderíamos vir a tornar. Tive professores poetas, astrónomos, arqueólogos, militares, professores que apesar de não estarem nas suas profissões de eleição ensinavam com a intensidade de um primeiro amor. Quando vejo notícias como a que está na imagem seguinte sinto uma revolta absurda no estômago. Como pode um país tratar assim aqueles que, juntamente com as famílias, são responsáveis pela nova geração?", questionou Marta.

Para concluir, a artista sublinhou: "É impensável imaginar como conseguem sequer fazer o seu trabalho básico, como podem eles ter motivação para continuar a tocar a vida dos seus alunos? A todos os professores… desculpem! O país não entende o preço do que está a fazer. A factura virá mais tarde em forma de mentes tacanhas incapazes de sonhar".

