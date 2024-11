Marta Melro marcou presença na festa da GQ, na noite do passado sábado, 23 de novembro, que decorreu nos jardins do Palacete do Hotel Tivoli, em Lisboa.

Em conversa com o Fama ao Minuto, a atriz falou da sua jornada como mãe, das desigualdades de género e do que quer para o futuro.

Mãe de Aurora, de dois anos, a atriz confessou que adora o papel que tem em mãos.

"Encaro a maternidade de forma leve. Ser mãe não é difícil, é difícil conciliar tudo o resto com a maternidade, sobretudo para uma mulher em que se exige que trabalhe como se não tivesse filhos, que tenha filhos como se não trabalhasse, é esse peso que a sociedade impõe à mulher, que tem que ser uma data de coisas, tem que ser mãe, mas não demasiado, tem que trabalhar, mas não demasiado. Embora eu me borrife um bocadinho para o que os outros pensam."

Questionada sobre se existem diferenças, dentro desta realidade, entre homem e mulher, Marta assume: "Um homem que trabalhe muito nunca é posto em causa que

esteja a falhar em casa [...] se um homem ficasse encarregue dos filhos seria super estranho que desistisse da carreira. A crítica não está tanto na ponta da língua para o homem."

Marta aponta ainda que a maior dificuldade que sente é o facto de não ter ajuda da família, que vive longe. "Não tenho rede de apoio. Esse é o real desafio. Sinto que se

vivesse perto dos meus pais seria extremamente leve. Não existir rede de apoio é

duro."

Para 2025, Marta Melro pede "mais calma, mais trabalho, amor e paz." A atriz admite ter "saudades" do pequeno ecrã e sente-se "preparada para isso".