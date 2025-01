Marta Melro realizou esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, o primeiro treino do ano e destacou o momento nas stories da sua página de Instagram.

Ao mostrar uma fotografia captada na hora do exercício físico, a atriz aproveitou para deixar uma mensagem inspiradora.

"E o primeiro do ano está feito! Se fez parte das tuas resoluções de novo ano começar a treinar, parabéns pela motivação e não esqueças que não precisas de impor objetivos loucos e obsessivos. Vai com calma, vai com alegria (a possível) e consistência para que seja uma decisão para a vida", escreveu.

© Instagram

