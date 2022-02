A continuidade de Liliana Almeida no 'Big Brother Famosos' voltou a ser assunto entre os concorrentes do reality show. Na noite de quinta-feira, dia 17, Marta Gil deixou clara a sua opinião e confrontou a cantora com uma pergunta acutilante.

"Tu amas o Bruno, isso é ponto assente, tu quereres estar neste jogo é superior ao teu amor por ele?", quis saber a atriz.

"Não, não tem nada a ver. Não é comparável", reagiu a namorada do antigo presidente do Sporting.

"Se ficares até ao fim estás a pensar naquilo que tu queres fazer. Acho que isso é egocentrismo", defendeu Marta, que considera ter uma perspetiva de amor diferente daquela que tem Liliana.

