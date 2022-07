Foi no dia 1 de julho que Marta Faial foi mãe pela primeira vez, das gémeas Maria Beatriz e Maria Inês, fruto da relação com Gonçalo da Câmara Pereira. Um ano depois, a mamã ‘babada’ decidiu recordar junto dos seguidores da sua página de Instagram os momentos antes do parto.

Nas stories, a atriz publicou dois vídeos onde aparece já no hospital a preparar-se para o nascimento das filhas. "Assim era exatamente há um ano", escreveu numa das publicações.

"E depois isto em dupla! Grata", pode ler-se numa outra partilha onde mostra os momentos após o nascimento das meninas. Veja tudo no vídeo da galeria.

