Marta Faial encantou os seus seguidores do Instagram, esta sexta-feira, ao partilhar na rede social duas novas fotografias das filhas.

As gémeas Maria Beatriz e Maria Inês surgem na imagem deitadas numa piscina de bolas.

"Mood de sexta-feira à noite", lê-se na legenda do registo.

Recorde-se que as bebés são as primeiras filhas de Marta Faial e resultam do casamento com Gonçalo Câmara Pereira.

