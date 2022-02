Esta sexta-feira, 25 de fevereiro, foram vários os famosos que mostraram os seus filhos vestidos a rigor para celebrar o Carnaval na escola. Entre as várias publicações, também Marta Faial não resistiu em destacar duas fotografias das filhas gémeas.

As pequenas Maria Beatriz e Maria Inês estavam disfarçadas de palhacitas e 'derreteram' o coração da mamã 'babada'.

Não ficando indiferente à guerra na Ucrânia, a atriz escreveu na legenda das fotografias: "Que no meio de dias tão tristes por este mundo fora nos chegue alegria nas mais pequenas coisas! Grata pela sorte que tenho. Festa de Carnaval da escolinha com as minhas palhacitas favoritas".

Leia Também: Marta Faial partilha nova foto amorosa das filhas gémeas