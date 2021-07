Já nasceram as filhas gémeas de Marta Faial. A novidade foi dada pela atriz na sua conta de Instagram, onde revelou que as meninas vieram ao mundo no dia 1 de julho, o "dia em que tudo mudou".

"Dia 30 de junho uma das nossas bebés resolveu querer sair antes do tempo e ser irrequieta como os pais. Rompeu uma das bolsas prematuramente e todo o processo de parto foi iniciado", começa por relatar, dando assim conta de que o parto foi prematuro.

"Escrevo de coração cheio e partilho convosco, que não podia estar mais grata pela sorte que tive em ser seguida pela MAC (Maternidade Alfredo da Costa) e por toda a sua equipa de excelência", adianta em tom de agradecimento.

"Nunca irei esquecer o quão bem acompanhada fui, num dia que pode facilmente ser dos mais avassaladores e assustadores das nossas vidas, por ser tão único, e tão incógnito! Um dia em que todos os nossos receios e medos, por mais calmas que sejamos acabam por vir ao de cima. Ter a oportunidade de ter um parto humanizado, e ter uma equipa que trata cada futura mamã de forma única, e que as ouve respeitando as suas escolhas e que recebe e fala sobre os seus desejos e planos de parto, é uma bênção", sublinha.

"As nossas bebés chegaram a este mundo seguras, fortes e valentes e vocês são responsáveis por isso! E por fim, e nunca por último, obrigada meu amor Gonçalo pelo teu apoio e amor incondicional! A família cresceu", termina.

Note-se que as bebés são fruto do relacionamento entre Marta Faial e Gonçalo Câmara Pereira.

