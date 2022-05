Marta Cruz foi notícia nos últimos dias por alegadamente ter colocado botox nos lábios. A informação, partilhada por uma publicação nacional, gerou discórdia e levou a antiga modelo a reagir publicamente.

Marta esclarece que coloca ácido hialurónico nos lábios "há mais de seis anos" e que não está minimamente preocupada com a opinião de quem passou a segui-la nas redes sociais para comprovar se está "melhor ou pior que antes".

"Por mim, tudo bem. Sejam bem-vindos [à sua conta de Instagram]. Mas vamos esclarecer uma coisa: tenho quase 40 anos e sempre fiz o que me apeteceu (infelizmente para os meus pais e, pelos vistos, para os meus lábios). As más notícias é que vou continuar a fazer o que me apetece, as boas é que pretendo agora pôr dois tomates na testa. Vou ficar linda… aos meus olhos, claro, porque sempre será por mim e para mim", escreve.

A filha de Carlos Cruz quis ainda deixar um recado a quem criticou a sua aparência. "Isto de ser comentador do corpo alheio é extremamente perigoso e já não deveria acontecer nos dias de hoje, muito menos ser usado como notícia nacional. A liberdade de ser quem se quer ser, e como se quer ser, é necessária e deve ser respeitada urgentemente. Sempre aprendi que opinião que não é pedida também não é dada, portanto, vamos ter mais empatia uns pelos outros, por favor".

