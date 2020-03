A figura pública não deixou passar em brando o Dia do Pai. "Temos um pai do c*******", afirmou.

Longe do progenitor por causa da pandemia de Covid-19 e, por isso, ter de ficar em isolamento social voluntário, Marta Cruz recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem ao progenitor. "É um Dia do Pai diferente, mas não quer dizer que não o seja, portanto, vou apenas repetir aquilo que te digo todos os dias... Adoro-te pai e continuarei a fazer de tudo ao meu alcance para que continues a sorrir e rir desta forma. Obrigada por tudo, mas quando digo tudo, é tudo mesmo", começou por escrever na legenda da fotografia que publicou na sua página do Instagram, onde elogia e homenageia o pai. De seguida, Marta mencionou a irmã, Mariana Cruz, e concluiu: "Temos um pai do c******* não temos?". Leia Também: Marta Cruz defende pai de acusações de Ana Leal: "Foi ela quem o ameaçou"