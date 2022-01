Como já tinha sido anunciado, Marta Cardoso voltou à TVI e faz atualmente parte da equipa do 'Big Brother Famosos', desta vez não como comentadora mas como apresentadora do 'Extra'.

Este segunda-feira, 3 de janeiro, a figura pública esteve à frente da primeira emissão do formato e escolheu um look que a levou a ser muito elogiada.

Com um elegante macacão vermelho, de sorriso no rosto, foi desta forma que Marta Cardoso se apresentou naquele que foi o primeiro 'Extra' desta nova edição. "A Marta está lindíssima", pode ler-se entre os muitos comentários feitos a uma publicação na página oficial de Instagram do Big Brother TVI.

