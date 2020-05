Em casa de Marta Andrino e Frederico Amaral hoje é um dia especial. Isto porque o filho mais novo do casal completa dois anos esta terça-feira, 19 de maio.

Uma data que começou por ser destacada nas redes sociais pelo pai 'babado', tendo sido também assinalada, mais tarde, pela mamã.

"E daquele barrigão nasceu o António... saiu bem depressa e de bem com a vida... Num instante já conta com dois anos de muitos sorrisos", escreveu a atriz e apresentadora na legenda de uma fotografia que foi tirada pouco tempo depois do nascimento do menino, em 2018.

Recorde-se que o casal tem mais um filho em comum, o pequeno Manuel.

Leia Também: Que barrigão! Marta Andrino recorda reta final da segunda gravidez