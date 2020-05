Esta terça-feira, dia 19, é dia de festa para a família de Marta Andrino e Frederico Amaral: António, o filho mais novo do casal, celebra dois anos.

O ator começou o dia com uma declaração de amor ao 'caçula' da família, revelando assim a sua faceta de 'papá babado'.

"O António é o bebé mais fixe do mundo e os meus dias são bem melhores com a sua alegria, com aquela cara que transborda AMOR e VIDA. 2 anos em que estivemos sempre juntos e agora mais do que nunca! Meses, dias, horas, segundos de OURO! Que bom que é ser teu pai! Amo-te sem limites! Parabéns meu filho!! Parabéns MÃE", escreveu, dirigindo-se também a Marta Andrino.

De referir que António veio juntar-se a Manuel, de quatro anos.

