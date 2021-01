Marta Andrino mostrou-se encantada com a história de amor dos pais, Carla Andrino e Mário Rui Teixeira. Na sua conta de Instagram, a atriz partilhou um bonito retrato do casal notando que hoje celebra uma data bastante especial.

"Um brinde à história de Amor mais bonita de todas. Parabéns meus pais pelos 35 anos de casados", afirmou na legenda da publicação, notando que os progenitores estão a celebrar 'bodas de coral'.

Desde logo, vários dos seus seguidores e amigos deram os parabéns à família.

Jessica Athayde, por exemplo, não resistiu em comentar a imagem recorrendo a uma série de emojis de corações.

Por seu turno, Carla Andrino afirmou na sua conta de Instagram: "Há 35 anos, Eu e Tu, dissemos 'SIM' ao Nós. Éramos novinhos, eu com 19 e tu com 23, mas, determinados no nosso propósito de VIDA em comum. A viagem - com altos e baixos, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas - tem sido incrível. Cedo no caminho, decidimos ter dois filhos, lindos, que nos presentearam com quatro netos que amamos até ao infinito. E de dois se fizeram dez - contando com a nora e o genro. Viva o Amor, Viva a VIDA".

