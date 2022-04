Marko Grujic, jogador do FC. Porto, usou a sua conta de Instagram para dar uma grande novidade: já nasceu o seu filho, fruto do relacionamento com a psicóloga Mia Grujić.

Na rede social, o atleta partilhou uma emocionante fotografia do bebé: "Bem-vindo Sava", escreveu, dando conta que o nascimento aconteceu esta sexta-feira, 22 de abril.

O futebolista sérvio elogiou ainda a companheira, definindo-a como "heroína".

Leia Também: "Corremos o risco de um dia de repente a vida, sem aviso, parar tudo"