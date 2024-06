Foi numa reportagem do canal de televisão canadiano TSN que Stephen Eustáquio recordou a partida da mãe, no ano passado.

O jogador do FC Porto lembrou a presença da progenitora na sua vida, tendo sido sempre um grande apoio, e lamentou não ter conseguido chorar a sua morte.

"Soube que ela estava doente em agosto de 2022. Tentámos fazer tudo, ela queria muito ir ao Mundial do Catar. [...] Não viu nenhum jogo meu pelo Canadá porque ia fazê-lo no Catar, mas nunca aconteceu. [...] Nem tive tempo de chorar a minha mãe. [...] Houve uma certa altura em que falava com ela e ela não me respondia", disse, muito emocionado.

De referir que esta reportagem foi gravada antes de o futebolista sofrer outra grande perda, a morte do pai em maio.

No meio destes dias difíceis houve também momentos de alegria, pois foi pai pela primeira vez em abril, da pequena Benedita. "Era algo que eu e a minha namorada queríamos. É o ciclo da vida. E muita gente vê a minha mãe na minha filha. Eu vejo", partilhou, em lágrimas.

"A minha mãe era uma pessoa especial. Quem a via, via-me a mim, eu era o espelho dela. Era a melhor mãe do mundo", acrescentou.

