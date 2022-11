Nuno Markl esteve este sábado, 29 de outubro, em Benfica no Teatro Turim. O radialista da Comercial não resistiu em partilhar num evento que pretendia recordar os bons velhos tempos do espaço antes deste ser submetido a uma renovação.

Foi por lá que Markl encontrou dois velhos amigos, ainda dos tempos de escola.

Na sua conta de Instagram, o comediante contou uma história que os une e que deixou os seguidores deliciados.

"O Duarte e o Martinho. Amigos dos tempos da Secundária de Benfica. Nos idos de 1989 fiz com eles uma coisa incrível: soubemos que a Rádio Comercial abrira um concurso para quem fizesse a melhor emissão de rádio caseira.

No quarto do Martinho, munidos de uns microfones e de leitores e gravadores de cassetes manhosos, gravámos uma épica emissão, com textos e música, sobre a importância da Amazónia no planeta. E enviámos para uma então distante e mítica Rua Sampaio e Pina - eu longe de imaginar que essa morada viria a ser uma casa, para mim", conta Markl.

"Nunca soube se alguém na Comercial, no distante ano de 89, ouviu a nossa juvenil emissão; como ninguém disse nada, partimos do princípio de que não ganhámos o concurso", recorda.

"Sempre uma maravilha reencontrar estes dois, e hoje marcámos encontro ao pé do DeLorean do Turim. Com eles, é sempre como se o tempo não tivesse passado", completa.

