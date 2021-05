Mark Zuckerberg, um dos fundadores do Facebook, completou esta semana, dia 19 de maio, nove anos de casamento com Priscilla Chan. O empresário evidenciou a data na rede social, mostrando-se impressionado pela rápida passagem do tempo.

"Mal posso acreditar que no próximo ano vamos completar metade da nossa vida juntos. Também não consigo acreditar na nossa caminhada de aniversário, até a nossa câmara tem protetor solar", brincou na legenda da fotografia.

Recorde-se que Mark e Priscilla conheceram-se na Universidade de Harvard no início dos anos 2000, desde então, nunca mais se largaram.

Atualmente têm duas filhas em comum: August, de três anos e Máxima, de cinco.

