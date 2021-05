Mark York, conhecido pelo papel como Billy Merchant em 'The Office', morreu aos 55 anos.

O ator partiu na madrugada do dia 19 de maio, no Miami Valley Hospital, "após uma doença breve e inesperada", de acordo com o obituário, relata a People.

Mark York começou a trabalhar no mundo da representação logo após se ter formado na Anderson University, em Loma Linda, Califórnia.

Além do papel em 'The Office', também apareceu em 'CSI: New York', 'Passions' e '8 Simple Rules'.

