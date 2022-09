Mark Miller, estrela de ‘Days of Our Lives’, morreu. Tinha 97 anos.

A notícia foi confirmada pela filha, Penelope Ann Miller, no Twitter.

“A alma linda do meu pai deixou esta terra no dia 9/9/2022. Ele amou profundamente e foi amado por todos o que o conheciam. Tocou muitas vidas. Era engraçado e sempre criativo. Valorizou a vida e via o copo sempre meio cheio! Foi uma bênção chamá-lo de pai”, referiu numa bonita homenagem.

Miller morreu em Santa Monica, Califórnia, de causas naturais, confirma o New York Post.

