As alterações no rosto do ator deram-se devido a um acidente que teve em 2013.

Zac Efron falou abertamente sobre o acidente que lhe partiu o queixo e que colocou a sua vida em risco. O ator foi questionado sobre assunto pelo Entertainment Tonight durante uma entrevista onde estava a promover o seu novo filme - 'The Greatest Beer Sun Ever'. "A minha mãe disse-me. Não leio nada na internet, por isso, não me interessa", notou, referindo-se aos rumores de que tinha feito uma cirurgia plástica no rosto. Recorde-se que o acidente aconteceu em 2013 depois de Zac ter escorregado numa poça de água à frente da sua casa. "É uma porcaria. Quase morri, mas está tudo bem", completou. Leia Também: Zac Efron casou em segredo? Fãs suspeitam que sim