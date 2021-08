Depois de ter revelado que foi diagnosticado com cancro no final de junho, Mark Hoppus, de 49 anos, tem partilhado com os fãs esta fase da sua vida.

Ainda esta quarta-feira, o membro dos Blink-182 voltou a atualizar os seguidores em relação ao seu estado de saúde, revelando que iniciou novas sessões de quimioterapia.

"Quinta ronda de quimio", escreveu numa fotografia em que aparece sentado na cadeira de um hospital durante o tratamento.

Publicação de Mark Hoppus© Instagram

