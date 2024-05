Mark Hamill fez uma aparição surpresa na sala de imprensa da Casa Branca, após uma reunião com Biden na Sala Oval, noticiou a agência Efe.

"Quantos de vocês tinham 'Mark Hamill liderará a conferência de imprensa' nos seus cartões de bingo?", referiu o ator, que usava óculos de aviador, garantindo que foram dados pelo chefe de Estado democrata.

Quando questionado pelos jornalistas sobre o seu encontro com Biden, Hamill contou: "Chamei-o de 'Sr. Presidente' e ele disse 'Pode chamar-me Joe'".

Depois, Hamill brincou e acrescentou: "Eu disse, 'posso chamar-lhe Joe-B-Wan Kenobi?'", apresentando um trocadilho com o nome de Biden e do mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, que na saga 'Star Wars' ensina os mistérios da 'Força' à personagem Luke Skywalker.

Esta não é a primeira vez que Hamill, crítico frequente do ex-presidente republicano Donald Trump (2017-2021), visita a Casa Branca: já o fez durante as presidências de outros dois democratas, Jimmy Carter (1977-1981) e Barack Obama (2009-2017).

Até agora, porém, não tinha recebido convite para a Sala Oval, segundo contou na conferência de imprensa.

Os fãs de 'Star Wars' comemoram hoje o dia da franquia, criada por George Lucas. É comemorado todos os 4 de maio como um jogo de palavras, já que 'May the 4th [4 de maio] Be With You' soa semelhante a "May the Force be with you" ("Que a Força esteja contigo", em português).