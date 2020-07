Depois do aniversário do filho, Martim, no fim de semana passado, Mariza celebra agora o dia de anos da mãe. Uma data que a fadista também fez questão de assinalar no Instagram.

"Hoje [dia 4 de julho] é o aniversário da minha Rainha, o meu Porto de Abrigo, a minha Melhor Amiga, a Mulher da minha vida. Amo-te nesta vida e em todas as que vierem. Parabéns", escreveu ao lado de uma fotografia ternurenta de ambas.

Perante a partilha, foram muitos os seguidores que recorreram à caixa de comentários para desejar um feliz aniversário à mãe da fadista.

