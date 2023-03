É dia de festa em casa de Marisa Liz. A filha da cantora, Beatriz, completa esta quinta-feira, 16 de março, 15 anos de vida.

A data especial foi assinalada publicamente pela vocalista dos Amor Electro, que dedicou à filha uma bonita mensagem.

"A miúda mais linda, carinhosa, divertida, inteligente, amiga, forte, talentosa, empática, generosa, criativa, leal e honesta que eu conheço faz 15 anos hoje! É impossível amar-te mais e ter mais orgulho do que já tenho", começou por declarar.

"Obrigada, filha! Parabéns, filha! Hoje o dia é teu, hoje é dia de festa! Segue sempre o teu coração e os teus sonhos, eu estarei sempre aqui para te apoiar", completou, juntando às suas palavras uma rara fotografia da menina.

A jovem Beatriz, recorde-se, nasce fruto do antigo relacionamento de Marisa Liz com Tiago Pais Dias. O ex-casal é ainda pai do pequeno Tiago.

