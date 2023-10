Foi com uma bonita declaração, partilhada esta segunda-feira, dia 16 de outubro, nas redes sociais, que Marisa Liz assinalou o aniversário da mãe.

A cantora publicou uma rara fotografia da progenitora e, na legenda, destacou vários elogios.

"A minha mãe faz anos hoje. Mulher mais linda do universo… a minha melhor amiga. O orgulho que tenho em ser filha desta brasa não tem tamanho. A gratidão que tenho não tem medida. A minha mãe… A minha mãe é a melhor avó do mundo. Amo-te por tudo o que és e por todo o amor que sempre me deste… a mim, ao mano, aos nossos filhos e a todos os que nos rodeiam e nos querem bem", começou por escrever Marisa.

Por fim, a cantora disse: "Parabéns mãe. Em todas as vidas que tiver vou escolher-te sempre! Mesmo que ande às voltas em galáxias distantes, eu irei encontrar sempre uma forma de ir ter contigo. Sempre! Para sempre contigo. P.S.: já estou a fazer o bolo, até já".

Veja abaixo.

Leia Também: Marisa Liz mostra bolo de aniversário do filho e assinala data especial