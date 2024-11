Marisa Liz está de luto pela morte de um amigo. Jorge foi-lhe apresentado em outubro e em poucas semanas tornou-se uma pessoa especial para a cantora, juntos criaram "uma amizade que ficará para sempre".

"Conheci o Jorge em outubro, através do meu amigo Tatanka. Disse-me que seria fixe gravar uma canção com o Jorge e que ele estava doente. Gravei a canção, uma composição do Jorge com um poema de Florbela Espanca (a minha poetisa preferida) e produção do Tatanka. Gravámos na minha casa porque não tínhamos tempo a perder, apenas tempo a ganhar", começou por contar através da rede social Instagram.

"Cantámos juntos, falámos de música, da vida e do que poderá existir depois disto. Ouvimos as canções do Jorge e o Diogo Branco gravou uma espécie de documentário, porque achámos importante que mais pessoas conhecessem o Jorge. Mesmo doente e com dores que não consigo imaginar, deu-me sorrisos e melodias que irei guardar para sempre", acrescentou em jeito de homenagem.

Dois dos temas gravados em conjunto entre Marisa e Jorge "poderão ser ouvidos em breve".

"A resistência e resiliência deste ser humano ultrapassaram o que eu julgava ser possível… pela música, pelo amor à música e pelo amor ao amor. O Jorge era um compositor incrível e uma pessoa ainda mais especial. Disse-lhe que não tivemos tempo para ter tempo para nós, mas o tempo que tivemos encheu o meu coração de amor.

O Jorge era cego, mas via tudo. Tudo o que importa ver. Nas palavras dele: 'Não há paisagem mais bonita do que a paisagem humana.'

Eu concordo. ️

Obrigada, Jorge.

Irei celebrar-te: hoje, amanhã e depois", completou.

Eis abaixo a publicação completa: