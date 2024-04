Marisa Cruz há dois anos que começou a ter os primeiros sinais da menopausa e esta nova fase da sua vida foi o início da conversa com Júlia Pinheiro.

Quase a fazer 50 anos, a modelo e atriz destacou a importância de se falar do tema. "Fisicamente e na minha vida não me sinto com 50 anos", afirmou, confessando que "quando começou com os primeiros sintomas ficou assustada porque foram sintomas emocionais muito fortes".

"Muito triste e muito assustada. Dava por mim a desatar a chorar por nada e por tudo. E assustei-me! Nunca tive uma depressão, nunca tomei antidepressivos, sempre fui uma pessoa otimista", partilhou ainda no 'Júlia', da SIC

"Na altura achei que era o fim da minha vida como mulher, porque o papel que mais prazer me deu na vida foi ser mãe. O melhor que fiz nesta vida são os meus filhos. O saber que não podia mais [ser mãe]... Eu não queria, mas não poder... Isso assustou-me bastante e, emocionalmente, senti que estava acabada", desabafou. "Estava muito instável, fisicamente comecei a sentir menos energia, o corpo a inchar imenso. Pedi ajuda e encontrei [a ajuda certa]", acrescentou.

"Acho que é importante, mesmo, falar abertamente sobre isto. É um novo capítulo do nosso livro. Não é o fim da vida, é uma nova etapa", destacou.

Durante a conversa com Júlia Pinheiro, Marisa Cruz confirmou ainda que vai lançar uma linha de cosmética. Além disso, revelou que mudou a alimentação, deixou de comer carne, e faz ioga e meditação.