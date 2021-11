Mário de Carvalho, de 26 anos, testou positivo à Covid-19. O stylist e designer de moda decidiu partilhar publicamente a notícia através da sua conta oficial de Instagram.

"Testei positivo à Covid-19", confessa, explicando que fez esta partilha para deixar um importante alerta aos seguidores.

"Se calhar ganhava mais se ficasse calado, e só daqui a oito dias partilhasse isto com vocês. Mas não quero, de forma alguma, passar-vos a ideia de que temos de ter menos cuidados do que há um ano. Quando estávamos no auge pandémico. Estar vacinado não inibe o vírus. Não o bloqueia. Não serve de escudo", começa por alertar.

"Estar vacinado garante que não te tornes tão débil para com o mesmo, de forma a comprometer a nossa vida", defende.

Mário confessa ter alguns sintomas do vírus e garante: "Os sintomas estão cá. Não são fixes. E nos próximos dez dias vou ver a rua pela janela do quarto".

"Eu sei que estávamos todos ansiosos de nos abraçarmos, convivermos sem medos e restrições. E mesmo sendo um bicho do mato, não frequentando sítios cheios de gente, trabalhando com máscara, etc… em algum momento eu falhei nos cuidados básicos e o vírus está aqui. Portanto, malta, não mudem de canal quando ouvirem na TV que os casos estão a aumentar de forma a ignorarem o assunto, para irem abanar o traseiro na próxima sexta-feira. Abanem-no, mas tenham cuidado. Por vocês. E por todos", termina.

