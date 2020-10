Esta quarta-feira, dia 14, Marina Ruy Barbosa usou a sua conta de Instagram para dar os parabéns ao marido, Xandinho Negrão, pelo facto deste completar 35 anos de vida. Como tal, a atriz brasileira publicou uma selfie onde aparecem os dois cúmplices ao espelho.

A imagem não passou despercebida uma vez que surgiram uma série de rumores que davam conta de que o casal estaria separado. Isto porque Marina não partilhava nada do marido no Instagram há meses, algo que anteriormente fazia com frequência.

Até ao momento, a artista ainda não se pronunciou acerca do assunto.

