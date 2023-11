Marina Machete foi um nome que entrou para a história depois de ter sido a primeira mulher transgénero a conseguir ganhar o concurso de Miss Portugal. No Miss Mundo, o destino também sorriu para a concorrente portuguesa, que alcançou o top 20 da competição.

Contudo, tais conquistas foram alvo de críticas por parte de Miguel Sousa Tavares, que deu que falar ao fazer comentários polémicos sobre o assunto numa entrevista que deu a José Alberto Carvalho no Jornal Nacional, da TVI.

"Eu acho que as mulheres saem duplamente maltratadas deste concurso", argumentou na altura.

"O que o júri apreciou foi o resultado sucessivo de operações plásticas que correram bem e tratamentos moleculares ou celulares", disse ainda.

Questionado sobre a polémica por Júlia Pinheiro, a quem deu uma entrevista esta semana, Marina deu o seu parecer.

"Já sabemos que isso vai sempre acontecer seja com que assunto for e especialmente com um assunto tão polémico como a transexualidade. É continuar estas conversas e conseguir desmistificar que a nossa existência é válida e que tem de ser celebrada também", defende.

"Fiquei desiludida acima de tudo, porque esperava mais. Mas acho que é um passo positivo para se mostrar o trabalho que ainda se tem que fazer daqui para a frente e acho que esse trabalho está a ser feito", nota ainda.

Por fim, refere: "Assimilei o que tinha de assimilar daquilo e estou a trabalhar no sentido de inverter a mensagem que foi passada naquela noite".

