O departamento da polícia de New Hampshire tem um mandado de prisão ativo para Marilyn Manson (nome artístico de Brian Hugh Warner), como foi anunciado esta terça-feira pelas autoridades de Gilford.

O mandado está relacionado com duas acusações que se referem a espetáculo no Bank of New Hampshire Pavilion.

"O Sr. Warner, o seu agente e advogado estão cientes do mandado há algum tempo e não foi feito nenhum esforço para ele regressar a New Hampshire para responder às acusações pendentes", diz o comunicado, explicando de seguida o que aconteceu. Ao que parece, o cantor teve um comportamento impróprio com a videógrafa contratado para filmar o espetáculo.

Este caso - que pode levar a uma pena de prisão de até um ano e uma multa de dois mil dólares (quase dois mil euros), como indica o departamento da polícia - seguiu depois da videógrafa ter pedido 35 mil dólares (cerca de 28 mil euros) pelos alegados danos causados, explicou o advogado de Manson, Howard King, à People.

"Não é segredo para ninguém que já viu um espetáculo do Marilyn Manson que ele gosta de ser provocador no palco, especialmente em frente às câmaras", destacou, referindo que quando receberam o pedido da videógrafa, solicitaram "evidências de quaisquer danos alegados, mas nunca receberam uma resposta".

"Essa reclamação é ridícula, mas continuamos comprometidos em cooperar com as autoridades, como sempre fizemos", acrescentou.

Apesar das declarações de King, fontes que estiveram presentes no espetáculo do artista - incluindo um segurança - disseram à People que viram Manson a "cuspir" para a câmara.

"Ele estava a cuspir para todos os sítios e uma vez caiu na câmara. Então ela limpou e parecia estar um pouco irritada. Ele percebeu isso e continuou a cuspir de propósito para a câmara", contou uma fonte.

"Acho que a gota d'água foi quando ele caiu no chão, ficando muito perto dela, e cuspiu contra ela. Ela ficou irritada e enjoada, e saiu furiosa. Ele apenas se riu", recordou.

