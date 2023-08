Vítor Soares, o marido de Sónia Jesus, que é conhecido como Vitó, foi esta sexta-feira, dia 25, condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga, avança a 'Selfie'.

No entanto, nem tudo serão más notícias para a ex-concorrente do 'Big Brother', uma vez que Vítor poderá cumprir a pena em prisão domiciliária.

A leitura da sentença do caso 'Semente em Pó' decorreu esta manhã no Tribunal de Bragança. Sónia Jesus esteve presente durante a leitura da sentença.

Dos três anos de prisão a que foi condenado será descontado um ano e dois meses, referentes ao período de prisão preventiva. Vítor Soares, recorde-se, foi detido em junho de 2022.

Os restantes arguidos no processo, entre os quais se encontram Amílcar Teixeira, o pai do concorrente do 'Big Brother' Edmar Teixeira, foram condenados com penas suspensas.

Leia Também: Sónia Jesus e Vítor Soares separados? "Só para esclarecer..."