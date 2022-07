No início desta semana, Rui Oliveira fez uma publicação nas stories da sua página de Instagram onde destacava a audiência do programa 'Somos Portugal' do passado domingo, com Cristina Ferreira também no papel de anfitriã.

Na brincadeira, o marido de Manuel Luís Goucha reagiu: "Setembro nunca chegou". De recordar que quando Cristina Ferreira deixou a SIC para voltar à TVI escrevia "setembro é já amanhã" em várias publicações no Instagram, referindo-se ao seu regresso à estação.

Entretanto, Cristina Ferreira publicou uma frase de Pedro Chagas Freitas onde podia ler-se: "Há uma grande diferença entre um herói e um palerma. – Qual é? – O herói faz. – E o palerma? – Critica".

© Instagram

Por sua vez, Rui Oliveira voltou a recorrer às stories da sua página de Instagram para destacar a definição de herói e de palerma, e acrescentou: "Confesso que não sou palerma! Quanto ao herói, já não posso dizer o mesmo".

© Instagram

