Kristen Bell foi exposta nas redes sociais num momento, diga-se, mais íntimo... E foi o marido o responsável por esta partilha insólita.

Dax Shepard recorreu às suas redes sociais para dar a conhecer uma imagem da atriz a urinar dentro do carro, seguida de uma outra do automóvel estacionado no jardim.

"A parte mais importante desta foto não é que a minha esposa, Kristen Bell, estar a fazer xixi no carro, é o carro ter 36 horas de idade! Tanto desrespeito que quase tenho de respeitar isto", brincou na legenda da publicação.

Leia Também: Filhas de Kristen Bell bebem cerveja sem álcool... para ajudar o pai